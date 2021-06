Raport COVID-19. Liczba nowych zakażeń koronawirusem i ofiar śmiertelnych powoli, ale ciągle maleje. Dane z 11 czerwca

Zwrócił uwagę, że posiadanie przeciwciał "jest kryterium minimum". - To znaczy, że nie tylko posiadanie przeciwciał oznacza, że jesteśmy uodpornieni i odporni na zachorowanie, więc można to traktować jako taką dolną granicę i raczej jest to konserwatywny, jak to się mówi, szacunek. Pod tym względem mamy już w tej chwili ok. 60 proc. ludzi, która jest odporna - powiedział szef MZ.

Przypomniał, że w dyskusjach na temat odporności populacyjnej najczęściej pojawiał się parametr ok. 70-80 proc. - Więc my naprawdę jesteśmy bardzo blisko tego punktu - ocenił.

Według Niedzielskiego zakażenia mimo luzowania obostrzeń "zwijają się", czyli jest ich coraz mniej. - Widać, że po prostu działają te naturalne granice wyznaczone przez tą odporność nabywaną przez szczepienie lub bądź po prostu przez przechorowanie - dodał.