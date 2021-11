Raport Covid-19. Ponad 13 tysięcy nowych przypadków zakażeń koronawirusem i 220 zgonów. Coraz trudniejsza sytuacja w Małopolsce i Krakowie Piotr Tymczak

Andrzej Banaś

W całym kraju potwierdzono 13 644 nowych przypadków zakażeń koronawirusem, w tym 1011 w Małopolsce - wynika z wtorkowego (09.11) raportu Ministerstwa Zdrowia. Covid-19 doprowadził do 220 kolejnych zgonów. Dzień wcześniej (8 listopada) odnotowano 7 316 zakażeń (494 w Małopolsce) i 3 przypadki śmiertelne, ale trzeba pamiętać, że w weekend wykonuje się mniej testów i w poniedziałki zazwyczaj dane są niższe niż w innych dniach. Dla porównania tydzień temu, we wtorek 2 listopada, informowano o 4 514 nowych zakażeniach (263 w Małopolsce) i 9 zgonach, ale to był dzień po Dniu Wszystkich Świętych, w którym też wykonywano mniej testów. Natomiast 3 listopada potwierdzono 10 429 zakażeń (589 w Małopolsce) i 124 zgony.