Region. Jechali do zabezpieczenia imprezy, a dołączyli do akcji ratunkowej [ZDJĘCIA]

W niedzielę 12 lipca do Łososiny Dolnej skierowano policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Krakowie. Funkcjonariusze dbali tam o porządek i bezpieczeństwo podczas festiwalu.

- Jednak wtedy cały region nawiedziły intensywne ulewy i burze, doprowadzając do podtopień i powstania rozlewisk, m.in. zalania dróg. Ziemia nie nadążała przyjmować wody pochodzącej z intensywnych opadów a woda wybijała z małych cieków i melioracji. Podczas przejazdu na festiwal, sześcioosobowa drużyna policjantów z OPP Kraków (z Plutonu IV Kompanii Prewencji IV) trafiła na druhów Ochotniczej Straży Pożarnej z Rożnowa, którzy ładowali na przyczepę worki z piaskiem

– informuje mł. insp. Sebastian Gleń, Rzecznik Prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Policjanci dołączyli do akcji i załadowali worki do swojego radiowozu, a następnie udali się do Rożnowa i Roztoki-Brzezin, gdzie pomagali w rozkładaniu worków, aby ochronić dobytek mieszkańców przed ewentualnym zalaniem.