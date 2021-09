Wielka woda przeszła przez Limanową, ale niosła spustoszenie na Sądecczyźnie. Sama regulacja rzek nie zakończy problemów z powodziami

Regulacja Łubinki nie wystarczy

Krzysztof Setlak, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta Nowego Sącza potwierdza, że tym razem wezbrane wody w sądeckich rzekach nie niosły w mieście tak dużego zagrożenia jak w lipcu. Mieszkańcom zagrożonym zalaniem zostały wydane worki, dotyczyło to głównie ul. Grabowej oraz Lwowskiej. Wynikało to głównie z zatkanych przepustów przy prywatnych posesjach, które nie były czyszczone oraz ze złej ich budowy. Najbardziej obawiali się mieszkańcy, którzy mieszkają obok rzeki Łubinki, która jak to górka rzeka, szybko przybiera, ale też szybko opada. W pewnym momencie przekroczyła stan alarmowy, ale było to głównie związane z opadami w rejonie Ptaszkowej czy Kamionki.