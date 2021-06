Region tarnowski. Niesamowite zjawiska na niebie w Tarnowie i regionie. Pokazują je Polscy Łowcy Burz [ZDJĘCIA]

NOWE Wieczysta Kraków. Przedstawiamy ekipę "Żółto-czarnych", która zapewniła już sobie awans do IV ligi piłkarskiej [ZDJĘCIA]

Piłkarze Wieczystej Kraków na cztery kolejki przed zakończeniem rozgrywek w klasie okręgowej zapewnili już sobie awans do IV ligi. W grupie Kraków II są bezkonkurencyjni. Zdecydowanie wyprzedzają rywali, mają na koncie komplet zwycięstw. Ich promocja do wyższej klasy rozgrywkowej była praktycznie tylko kwestią czasu. Przedstawiamy autorów tego sukcesu - zawodników i sztab szkoleniowy. Chcesz zobaczyć, kto się do niego przyczynił? Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.