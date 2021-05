Regulamin konkursu pod nazwą „Wsiądźże na rower!” Gazeta Krakowska

Art. 2

Warunki uczestnictwa w Konkursie.

1.Uczestnikami w Konkursie mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, mieszkające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w województwie małopolskim, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Konkursu oraz członków ich najbliższych rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2.Udział w Konkursie jest dobrowolny i wymaga od Uczestnika:

a.Wypełnienia formularza zamieszczonego na Stronie Konkursu w Serwisie, co wymaga podania następujących, rzeczywistych danych Uczestnika:

1) Imię i nazwisko

3) Numer telefonu,

4) Adres e-mail

5) Miejscowość zamieszkania

b.Rozwiązania przesłanego w terminie od dnia 24.05.2021 od godz. 12.00 do 6.06.2021 r. do godziny 23.59.59 zadania konkursowego:

„prześlij zdjęcie ze swojej wyprawy rowerowej wraz z opisem miejsca wykonania fotografii lub opisem wyprawy rowerowej, z której pochodzi przesłane zdjęcie”.

c.Zaakceptowania niniejszego regulaminu w sposób określony w Serwisie i wyrażenia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych, o których mowa w ust. 2a niniejszego artykułu, w sposób określony w Serwisie, przy czym podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie.

3.Uczestnik dokonujący zgłoszenia do udziału w Konkursie oświadcza i gwarantuje, że:

a.przysługują mu majątkowe prawa autorskie do przesłanej fotografii , o ile stanowi ona utwór w rozumieniu Prawa autorskiego, oraz prawo do wyrażenia zgód i udzielenia licencji na wykorzystywanie tej fotografii na potrzeby Konkursu, a gdy fotografia obejmuje także wizerunki osób - osoba/osoby przedstawione na fotografii wyraziły zgodę na nieodpłatne korzystanie z jej/ich wizerunku w sposób konieczny do przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia zwycięzców oraz nieodpłatnego korzystania z licencji na fotografię zgodnie z jej treścią opisaną w niniejszym Regulaminie.

b.autor fotografii nie będzie wykonywał względem Organizatora Konkursu osobistych praw autorskich do fotografii oraz upoważnia Organizatora Konkursu do wprowadzania zmian w fotografii, w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z fotografii na potrzeby realizacji Konkursu, w szczególności autor fotografii zobowiązuje się, iż nie będzie korzystał z prawa do oznaczania autorstwa fotografii, także z prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z fotografii

c. Fotografia i jej wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) nie będzie stanowiło naruszenia przepisów prawa ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych, w szczególności dóbr osobistych oraz praw autorskich

d. osoby, których dane osobowe zostały podane, w tym w zakresie wizerunku zostały o tym fakcie poinformowane a Uczestnik dokonujący zgłoszenia posiada ich zgodę do dokonania takiego zgłoszenia.

4. Z chwilą przesłania zgłoszenia konkursowego wraz z fotografią, Uczestnik wyraża zgodę na publikację tej fotografii wraz z jego danymi (imieniem, nazwiskiem, miejscowością zamieszkania) przez Organizatora oraz udziela Organizatorowi Konkursu, na potrzeby realizacji Konkursu, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, licencji na korzystanie z przesłanej przez Uczestnika fotografii, na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w szczególności techniką cyfrową;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, w tym w sieci Internet, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do utworu dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, aplikacji, którym/ą się w tym celu posługuje;

d) wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych lub sieci intranet;

e) wykonywania praw zależnych i udzielania zgody na ich wykonanie;

f) wykorzystywania utworów na wszystkich ww. polach eksploatacji bez oznaczania ich autorstwa.

g) Organizator uprawniony będzie także do udzielania sublicencji w pełnym zakresie licencji wskazanym powyżej.

5.Licencja, o której mowa w ust. 4 powyżej obejmuje w szczególności uprawnienie do publikacji fotografii na łamach wszystkich tytułów prasowych oraz portali internetowych Organizatora.

6. Uczestnikowi przysługuje, mimo wyrażonej zgody, prawo żądania wycofania jego kandydatury z Konkursu do czasu ogłoszenia wyników Konkursu, które należy przesłać na adres email: plebiscyt.krakow@polskapress.pl. W takim przypadku Organizator usunie kandydaturę najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia.

7.Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

Art. 3

Zasady przeprowadzenia Konkursu.

1.Wykonanie Zadania konkursowego, o którym mowa w art. 2 ust. 2b Regulaminu należy przesłać za pomocą formularza udostępnianego przez Organizatora w Serwisach, w trakcie trwania Konkursu tj. od dnia 24.05.2021 r. od godz. 12.00 do 6.06.2021 r. do godziny 23.59.59.

2.Komisja Konkursowa oceni według własnego uznania wszystkie prawidłowo nadesłane do Konkursu zgłoszenia (rozwiązania zadania konkursowego) uwzględniając ich jakość, oryginalność, kreatywność oraz estetykę i wybierze łącznie 5 Uczestników, którzy otrzymają nagrody.

3.Obrady Komisji odbędą się w terminie 7-9.06.2021 r.

Art. 4

Ogłoszenie wyników Konkursu

Zwycięzcami Konkursu zostają autorzy pięciu najciekawszych prac, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy otrzymają nagrody. Komisja będzie brała pod uwagę kreatywność, oryginalność przesłanego zgłoszenia, zawierającego fotografię oraz opis.

Komisja Konkursowa po wyłonieniu zwycięzcy i laureatów, powiadomi ich drogą mailową do dnia 14.06.2021r.

Art. 5

Nagrody w Konkursie

1.Za wydanie nagród w konkursie odpowiada Organizator.

2.Organizator przyzna następujące nagrody.

a) za zajęcie miejsc od 1 do 3 (od pierwszego do trzeciego): cztery vouchery do Term Bania

b) za zajęcie miejsc od 4 do 5 (od czwartego do piątego): dwa vouchery do Term Bania

3.Nagrody zostaną wysłane drogą pocztową lub mogą zostać odebrane osobiście z siedziby Gazety Krakowskiej, pod adresem Zabłocie 43A w Krakowie, w godz. 10.00-16.00 od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

4.Nagroda zostanie wydana zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2020 roku, poz.1426 ze zm. ). W niniejszym konkursie wartość wygranej nie przekracza kwoty 2000,00 zł, a zgodnie z treścią art. 21 pkt 68 wolne od podatku dochodowego są: wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

5. Nagrody nie mogą być zamienione na ekwiwalent pieniężny ani przeniesiona na inne osoby.

6. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Kandydata