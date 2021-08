Rekrutacja do szkół średnich. Ile punktów było przepustką do najpopularniejszych klas w liceach? TOP 10

FLESZ - Polacy wrócili do fast foodów

O tym, czy absolwent podstawówki dostanie się do wybranego przez siebie liceum i wymarzonej klasy, decyduje liczba zgromadzonych przez niego punktów. Maksymalnie uczeń może uzyskać 200 punktów: 100 za egzamin ósmoklasisty i kolejne 100 punktów łącznie za oceny na świadectwie z ósmej klasy oraz dodatkowe osiągnięcia.

W tegorocznej rekrutacji do krakowskich szkół ponadpodstawowych kandydaci mogli składać wnioski o przyjęcie do 21 czerwca. W stolicy Małopolski mogli ubiegać się o przyjęcie do prowadzonych przez miasto Kraków: 40 liceów ogólnokształcących (w tym są cztery specjalne), 24 techników (w tym dwa specjalne) oraz 25 szkół branżowych I stopnia (w tym sześć specjalnych).

We wniosku można było wskazać dowolną liczbę szkół, a w nich dowolną liczbę oddziałów klasy I, którymi jest się zainteresowanym. Kolejność wymienionych we wniosku szkół i klas miała być zgodna z preferencjami kandydata - należało zacząć od tej wymarzonej, do której chciałoby się zakwalifikować w pierwszej kolejności.