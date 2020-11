Robert Lewandowski dwie bramki strzelone Salzburgowi zadedykował ciężko choremu, kończącemu 75 lat Gerdowi Muellerowi Jerzy Filipiuk

Robert Lewandowski (z prawej) podczas wtorkowego, wyjazdowego meczu Ligi Mistrzów z FC Salzburg, w którym strzelił dwie bramki

As Bayernu Monachium Robert Lewandowski potwierdza swą wielką klasę na i poza boiskiem. We wtorkowym, wyjazdowym meczu 3. kolejki w grupie A piłkarskiej Ligi Mistrzów strzelił dwie bramki, przyczyniając się do wygranej z FC Salzburg 6:2. Po spotkaniu zdobyte gole zadedykował legendarnemu napastnikowi Bayernu, dziś mocno schorowanemu Gerdowi Muellerowi, który we wtorek skończył 75 lat.