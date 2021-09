Robert Ziółkowski o Cracovii: Zostało dwóch stoperów, to ryzykowna decyzja

Zmiany w defensywie Cracovii

W porównaniu z ubiegłym sezonem w tej formacji nastąpiło kilka zmian. Pozyskano Jakuba Jugasa, który od razu znalazł się w jedenastce, nowym zawodnikiem został też Otar Kakabadze, wrócił do gry po kontuzji Kamil Pestka. Pożegnano się za to z Dawidem Szymonowiczem, któremu skończyło się wypożyczenie z Jagiellonii oraz z Diego Ferraresso, który nie był podstawowym zawodnikiem, tylko zmiennikiem. Rozstano się z Michaelem Gardawskim, który de facto nie grał, a Ołeksija Dytiatjewa wypożyczono do Puszczy. On też nie grał po kontuzji.

- Gra obronna to gra całej drużyny, a nie tylko defensorów. Zdarzają się błędy indywidualne, ktoś nie zdąży wrócić do strefy itp. - analizuje Robert Ziółkowski, były środkowy obrońca „Pasów”. - Myślę, że to nie są źli piłkarze, natomiast popełniają błędy indywidualne. To się rzuca w oczy. Stąd się biorą stracone gole. Wyróżniającym się zawodnikiem na pewno jest Kamil Pestka. Udziela się i w ofensywie, i w defensywie. Patrząc na dwa ostatnie mecze to był jednym z dwóch-trzech najlepszych piłkarzy „Pasów”, wyróżniał się. Wraca do formy sprzed kontuzji. Czeka go wielka kariera, takich zawodników z dobrą lewą nogą brakuje.