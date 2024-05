Rodzinny piknik dla Jacusia Krzemienia w Podolszu. Zagrała reprezentacja Polski w futsalu „35”, ksiądz sędzią meczu. Oj, się działo

Przypomnijmy, że do wypadku doszło podczas treningu, po piłka nożna była pasją Jacusia. Serce chłopca nagle stanęło. Z pomocą najpierw pospieszył trener, a potem strażacy z pobliskiej OSP. Chłopczyk został przetransportowany helikopterem do szpitala dziecięcego w Krakowie - Prokocimiu. Od tego czasu, w zachodniej Małopolsce, środowiska sportowe zorganizowały kilka akcji, w trakcie których zbierano pieniądze na leczenie chłopca. W sieci uruchomiona została zbiórka. Jednak masowa impreza w Podolszu pokazała, jak wielu kibiców ma Jacuś Krzemień w swoim „meczu o życie”.

- Zadzwonił do mnie Tomasz Porwet, z reprezentacji Polski futsalu „35”, proponując termin zagrania meczu charytatywnego dla Jacusia Krzemienia – Bogusław Bartula, prezes Skawy Podolsze, wyjawia kulisy genezy pikniku charytatywnego. - Nie trzeba było dwa razy powtarzać. Skrzyknąłem oldbojów z gminy Zator do rozegrania meczu. Rozesłałem informację do różnych organizacji z planami zorganizowania przy okazji pikniku rodzinnego i wszystko potoczyło się błyskawicznie. Odzew był natychmiastowy. O oprawę artystyczną zatroszczył się Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze. Włączyły się różne organizacje. Zdobyliśmy wiele fantów na licytacje, vouchery od firm. Słowem, zadziałał efekt tzw. kuli śniegowej.