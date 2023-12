Rolada szpinakowo-łososiowa na święta Bożego Narodzenia 2023. Zobaczcie najlepsze przepisy!

Rolada szpinakowa z łososiem Koła Gospodyń z Białki [PRZEPIS]

Rolada szpinakowa z łososiem Koła Gospodyń z Białki. Fot. KGW z Białki

Składniki

1 opakowanie mrożonego szpinaku

3 ząbki czosnku wyciśniętego przez praskę

2 łyżki masła

4 jajka

2 łyżki mąki pszennej

2 opakowania serka twarogowego chrzanowego

200 g wędzonego łososia w plastrach

sól, pieprz

Wykonanie

Na patelni odparować szpinak i podsmażyć na maśle razem z czosnkiem. Doprawić solą, pieprzem- ostudzić. Piekarnik rozgrzać do 190 stopni. Blaszkę (płaską, taką z piekarnika) wyłożyć papierem. Białka ubić na sztywno, żółtka dodać do przestudzonego szpinaku, delikatnie wymieszać, do masy przesiać mąkę, wymieszać. Masę rozprowadzić na przygotowaną blaszkę. Piec 15 minut, odstawić do wystudzenia. Na szpinakowym placku rozsmarować serek chrzanowy, przykryć plastrami łososia układając jeden przy drugim, zwinąć roladę w folię i włożyć do lodówki do stężenia. Kroić w plastry.