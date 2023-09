Rosjanie trafili w fabrykę nowosądeckiego Fakro we Lwowie. Milionowe straty. „Wszystko zniszczone”

Rosyjskie drony trafiły m.in. biurowiec Fakro oraz halę produkcyjną zlokalizowane we Lwowie. Spłonął magazyn firmy. Z nieoficjalnych informacji wynika, że miało się w nim znajdować nawet 2 tysiące okien (wartość jednego to ok. tysiąc zł), czyli straty tylko jeśli mowa o towarze, mogą sięgnąć nawet 2 mln zł.

W Nowym Sączu z wielkim niepokojem przyjęto doniesienia o ataku wojskowych sił rosyjskich na dzielnicę przemysłową, w której znajduje się biurowiec i hala produkcyjna Fakro Lwów. Właściciel firmy Ryszard Florek miał się o tym dowiedzieć ok. godziny piątej rano.