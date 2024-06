Rozstania z trenerami, zatrudnianie innych. Zaczęły się zmiany w Akademii Piłkarskiej Wisły Kraków

Konieczny z Wisłą żegna się już kolejny raz, bowiem wiele razy do niej przychodził, odchodził i znów wracał. Przed laty pracował tutaj jako kierownik pierwszej drużyny, ale z wykształcenia jest to trener, więc ostatnio pełnił rolę szkoleniowca rocznika 2008 B. Zajmował się też skautingiem i organizacją turniejów organizowanych przez Akademię, m.in. rozgrywek o Puchar „Białej Gwiazdy”.

Z Wisły odchodzi też Mariusz Marszalik, który odpowiadał przy ul. Reymonta za przygotowanie motoryczne drużyn od U-14 do U-16. Z kolei Andrzej Pałka był asystentem w drużynie U-13.

Wisła informując o tych rozstaniach, w komunikacie napisała też, że niebawem pojawią się informacje o kadrze szkoleniowej w nowym sezonie. I długo nie trzeba było czekać, bowiem już ogłoszono, że do klubu wraca po trzech latach przerwy Jakub Bubetty. Tym razem będzie on pełnił rolę koordynatora pionu bramkarskiego. Sam będzie też odpowiedzialny za szkolenie golkiperów w drużynach od U-14 do U-16. Bubetty to były zawodnik Wisły, jej grup młodzieżowych. Później postawił na naukę i pracę szkoleniową. Dzisiaj ma licencję UEFA B Goalkeeper, a za sobą staże m.in. w takich klubach jak Crystal Palace czy Olympiakos Pireus. W Wiśle wcześniej też już pracował z młodymi bramkarzami. Teraz wraca do tej roli, a nadzorował będzie pracę jeszcze trzech innych trenerów bramkarzy, pracujących w Akademii.