Ruszamy! Dołącz do „Pociągu marzeń” i daj radość dzieciom

Do współpracy zaprosiliśmy Stowarzyszenie SIEMACHA które od 30 lat pomaga dzieciom i młodzieży. W placówkach zlokalizowanych w całej Polsce młodzi ludzie – pod okiem wykwalifikowanej kadry - korzystają z bezpłatnych zajęć, zdobywają nowe umiejętności, rozwijają swoje pasje i talenty.

- Chcielibyśmy, aby w tym roku udało się zorganizować wyjazd dla pięćdziesięciu wychowanków – mówi Malwina Hornowska, dyrektorka Siemacha Spot Facimiech. - Jeżeli się uda, zorganizujemy 3 turnusy socjoterapeutyczne – dwa do Chłapowa nad morzem, jeden do Jodłówki Tuchowskiej.

Jak podkreśla, nie będą to wyjazdy typowo wypoczynkowe, ale połączone z warsztatami i zajęciami. Wszystko po to, by dzieci i młodzież mogły lepiej funkcjonować w społeczeństwie, radzić sobie z emocjami czy rozwiązywać konflikty.

- Na przykład dla starszej grupy chcemy zorganizować warsztaty na temat radzenia sobie z przemocą rówieśniczą, a dla młodszej – tzw. „pedagogikę w terenie”. Będzie to nauka radzenia sobie w różnych sytuacjach. Kolejna grupa, „Liderzy Siemachy” nauczą się m.in. asertywności i rozwiązywania konfliktów – mówi Malwina Hornowska.

Takie „wakacje marzeń” są dla dzieci bardzo ważne. Większość z nich nigdy nie mogłaby sobie pozwolić na taki wyjazd. Już teraz piszą do wychowawców podania, w których wyjaśniają, dlaczego to właśnie oni powinni pojechać.

Docelowo do „Pociągu Marzeń” ma wsiąść 50 osób, ale może – dzięki Państwa hojności – uda się zarezerwować kolejne miejsca?

- Za każdym razem podkreślam, że zawsze warto dawać nie tylko przysłowiową rybę, ale przede wszystkim wędkę. Dlatego chcemy zorganizować wyjazd, który nie tylko pozwoli dzieciom na odpoczynek od codzienności, ale i nauczy nowych umiejętności – podkreśla Mariusz Hornowski, dyrektor Krakowskiego Instytutu Psychoterapii Stowarzyszenia SIEMACHA