Ruszył ranking smogowy gmin. Małopolska wypada słabo, bardzo mało wniosków

O rankingu pisaliśmy w zeszłym tygodniu. Zgodnie z małopolską uchwałą antysmogową, do końca 2022 roku w naszym województwie powinno się wymienić wszystkie kotły na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych. Podobne uchwały przyjmuje się w cały kraju. Wymiana kopciuchów idzie jednak bardzo topornie, stąd pomysł na specjalny ranking gmin, które składają najwięcej wniosków o dopłaty dla wymiany palenisk w ramach programu "Czyste Powietrze". Liderzy rankingu będą mogli liczyć na finansowe benefity. Ma to być forma mobilizacji do szybszej wymiany kopciuchów.