Ryanair uruchamia nowe połączenia. Od 1 listopada prosto z Krakowa polecimy do Budapesztu oraz Lille. Ewa Wacławowicz

W sezonie jesień-zima 2021/2022, Ryanair uruchomi dwa nowe połączenia #PROSTOzKRAKOWA - do Lille we Francji oraz do stolicy Węgier, Budapesztu. Będą one dostępne od 1 listopada 2021 r. W poniedziałki, środy i piątki będziemy mogli latać z Krakowa do Budapesztu, natomiast z Krakowa do Lille polecimy tylko w poniedziałki i piątki.