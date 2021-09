Ryglice. Uprzątnęli szkoły i przedszkola ze zbędnej makulatury. W rewanżu otrzymali sadzonki dębów

Gromadzone przez lata stare książki, czasopisma i zeszyty zalegały w szkołach, zajmując niepotrzebnie miejsce. Urzędnicy skontaktowali się z firmą, zajmującą się skupem makulatury. Do gminy przyjechała ciężarówka, która odwiedziła po kolei wszystkie placówki i zabrała zgromadzone w nich papierowe odpady.

- Gdybyśmy sami chcieli to wywieźć, to kosztowałoby nas to około tysiąca złotych. A tak, nie dość, że nie musieliśmy za to płacić, to jeszcze dostaliśmy od firmy sadzonki czerwonego dęba szlachetnego – mówi Paweł Augustyn, burmistrz Ryglic.