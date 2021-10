Rynek w Zatorze zmieni wygląd. Na początek mają zostać wycięte drzewa. Nie wszystkim się to podoba [ZDJĘCIA] Bogusław Kwiecień

Ruszają przygotowania do rewitalizacji Rynku w Zatorze. Na początek ma nastąpić wymiana zieleni. Stojące obecnie tutaj stare drzewa zostaną wycięte, a na ich miejsce posadzone zostaną nowe. Nie wszystkim się to podoba. Tymczasem w zatorskim magistracie zapowiadają, że jest to pierwszy krok w kierunku zmiany wyglądu tutejszego Rynku. Kolejne przedsięwzięcia związane z jego przebudową planowane są, gdy stanie się już w całości własnością gminy. Obecnie droga przecinająca ten centralny plac w mieście należy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.