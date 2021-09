Rząd chce zatrzymać medyków w Polsce. Oferuje kredyt na studia medyczne. Są jednak pewne warunki

Odpłatne studia na kierunku lekarskim w w Polsce to niemały wydatek. Ceny rynkowe czesnego za semestr nauki dochodzą nawet do ponad 30 tys. zł. Koszt wykształcenia przyszłego lekarza to więc kwota około 300 tys. złotych wzwyż. Dlatego też Ministerstwo Zdrowia postanowiło sięgnąć po pomysł, który w ich opinii ma przyciągnąć do pracy w zawodzie lekarza młodych i zdolnych ludzi, którzy nie dostali się na bezpłatne, wymarzone studia medyczne, a zarazem nie mają możliwości, aby wykształcić się za własne pieniądze.

Studia lekarskie na kredyt

Chodzi o przyjęty we wtorek projekt nowelizacji ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Jeśli przepis wejdzie w życie, będzie można dostać wsparcie finansowe na płatne studia medyczne, ale pod pewnymi warunkami.