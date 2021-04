Są rządowe pieniądze na most w Ostrowie koło Tarnowa. Pierwsze samochody mają przejechać nową przeprawą na Dunajcu jeszcze w tym roku

Rządowe wsparcie na budowę mostu w Ostrowie

Decyzją premiera powiat tarnowski może liczyć w tym roku na 12 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pieniądze te starczyć mają na zapłacenie dwóch transz należności dla wykonawcy – we wrześniu i grudniu.

Trzecia transza – na koniec inwestycji - ma zostać przelana na jego konto w marcu 2022 roku i w głównej mierze pochodzić ma z dodatkowych ok. 8 mln złotych, które rząd obiecał przekazać w przyszłym roku. W sumie z budżetu państwa na most w Ostrowie trafić ma ok. 20 mln zł.