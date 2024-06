Są wyniki kontroli w Zakładzie Karnym w Tarnowie po raporcie o stosowaniu tortur w jednostce. Kilku funkcjonariuszy zostało ukaranych

Głośny raport po wizytacji w tarnowskim więzieniu

O raporcie Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, działającego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich zrobiło się głośno na początku tego roku. Sporządzono go po wizytacji w tarnowskim zakładzie karnym. W przygotowanym przez KMPT opracowaniu wypunktowano nieprawidłowości w tarnowskim więzieniu. Dotyczyły one głównie przypadków znęcania się nad osadzonymi.

Więźniowie mieli opowiadać wizytatorom, że byli wyciągani z cel i zabierani do pomieszczeń, w których nie ma monitoringu i tam byli bici przez funkcjonariuszy służby więziennej. Oprócz relacji osadzonych przedstawiciele KMPT przeanalizowali niektóre interwencje służby więziennej w stosunku do osadzonych, które zarejestrowały kamery monitoringu. Mieli w tym zakresie zastrzeżenia m.in. do sposobu przeszukań więźniów, który miał sprawiać osadzonym dyskomfort i ból.