Sądecczyzna. Nielegalne rajdy quadami i motocyklami crossowymi to prawdziwa plaga w sądeckich lasach

NOWE Burmistrz Olkusza Roman Piaśnik wziął udział w akcji sprzątania miasta. Wybrał las w Witeradowie

„Czysty Olkusz – wspólna sprawa”. W dniach od 15 do 20 czerwca 2021 trwa akcja sprzątania miasta, a zebrane odpady zbierze nieodpłatnie Gmina Olkusz. Sam burmistrz Roman Piaśnik także włączył się do akcji, dając przykład. Wziął udział Partnerzy, którzy odpowiedzieli na zaproszenie burmistrza Romana Piaśnika, od 15 do 20 czerwca zadbają o estetykę wskazanego przez siebie miejsca. Uprzątnięte odpady nieodpłatnie odbierze Gmina Olkusz.