Sądeczanka Gabriela Migda z Pucharem Polski w kickboxingu! [ZDJĘCIA]

Podopieczna trenera Krzysztofa Bulandy rywalizowała w kategorii 52 kg i wywalczyła złoty medal wśród juniorek. Gabriela Migda pokonała dwie rywalki. W sumie w jej kategorii rywalizowało ze sobą sześć zawodniczek.

- To kolejne wygrane zawody Gabrysi, co bardzo nas cieszy. Nasza zawodniczka potwierdziła wysoką formę przed listopadowymi Mistrzostwami Europy, które odbędą się w czarnogórskiej Budvie – przyznaje w rozmowie z „Gazetą Krakowską” trener UKS Krzysztof Bulanda.

Szkoleniowiec Evanu pytany o to, czy spodziewał się sukcesu w pucharze chwilę się zastanawia. - Na pewno czekaliśmy na ciężkie walki i takie faktycznie były. Do Starachowic zjechały bowiem najlepsze zawodniczki w Polsce, nie było łatwo o sukces, ale z drugiej strony przecież gdybyśmy nie wierzyli w to co robimy, nie byłoby nas tam – podsumował.

Warto dodać, że we wrześniu br. reprezentantki UKS Evan Nowy Sącz pokazały się z bardzo dobrej strony na Międzynarodowych Mistrzostwach Śląska Kobiet w boksie i Pucharze Polski w kickboxingu. Najpierw duet Emilia Dadaś (kategoria 48 kg) oraz Gabriela Migda (50 kg) wywalczył dwa brązowe medale, zaś kilka dni później na Pucharze Polsku Kadetów Marlena Stefańska (42 kg) okazała się bezkonkurencyjna i sięgnęła po złoto.