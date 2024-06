Sałatka z ogórków na zimę do słoików. Zobacz najlepsze przepisy naszych Czytelników

Jakie przetwory można zrobić z ogórków? Oprócz tradycyjnych ogórków kiszonych czy w konserwowych warto zrobić też sałatki z ogórków. To prawdziwy smak lata na talerzu! Zebraliśmy dla Was sprawdzone przepisy. Znajdziecie tu sałatkę z ogórków z przyprawą do grilla, sałatkę z kiszonych ogórków i papryki na zimę, sałatkę z ogórków i białej kapusty i prostą sałatkę z ogórków.

Zamykamy lato w słoiku! Sałatka z ogórków obowiązkowo musi się pojawić w każdej spiżarni. Zobacz najlepsze przepisy naszych Czytelników ma sałatki z ogórków na zimę: Sałatka z ogórków z przyprawą do grilla

Prosta sałatka z ogórków na zimę

Sałatka z ogórków i białej kapusty

Sałatka z kiszonych ogórków i papryki na zimę

Sałatka z ogórków z przyprawą do grilla [PRZEPIS]

Sałatka z ogórków z przyprawą do grilla. Fot. Joanna Tokarz

Składniki:

Etap pierwszy: 4 kg ogórków

1 szklanka soli

½ kg cebuli

7 gałązek selera

9 szklanek zimnej wody

Etap drugi: 8 szklanek gorącej wody

2 i 1/2 szklanki octu

3 i 1/2 szklanki cukru

1 przyprawa "Grill klasyczny"

1 przyprawa "Grill pikantny"

kilka ziarenek ziela angielskiego

kilka liści laurowych





Wykonanie

Etap pierwszy:

Wodę wymieszać z solą. Ogórki, cebulę pokroić w kostkę, selera posiekać. Zalać przygotowaną zalewą z soli i wody, moczyć 3 godziny i odcedzić.

Etap drugi:

Wodę z octem, cukrem i przyprawami do grilla zagotować i wlać do przygotowanych wcześniej ogórków z cebulą i selerem. Wymieszać. Na dno wyparzonych i osuszonych słoików włożyć po 2 ziarenka ziela i liść laurowy. Nakładać do słoików, zakręcić i pasteryzować 5 minut.

Przepis Joanny Tokarz, autorki bloga „Kuchnia w czekoladzie”

Prosta sałatka z ogórków na zimę [PRZEPIS]

Z ogórków można też zrobić prostą sałatkę na zimę fot. pixabay Składniki 4 kg ogórków

0,5 kg cebuli

0,5 kg marchwi

2 szklanki oleju

2 szklanki octu

2 szklanki cukru

4 łyżki soli

Wykonanie

Ogórki umyć i pokroić w plastry, cebulę i marchew oczyścić, obrać i zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Składniki połączyć. Olej, ocet, cukier i sól zagotować. Przygotowane warzywa zalać zalewą i odstawić na 2 godziny, od czasu do czasu mieszając.

Po tym czasie sałatkę zagotować. Gorącą przełożyć do słoików. Słoiki zamknąć, odwrócić i zostawić do wystygnięcia.

Przepis Katarzyny Skuty

Sałatka z ogórków i białej kapusty [PRZEPIS]

Sałatka z ogórków i białej kapusty. Fot. KGW z Konaszówki Składniki 1 kg ogórków ze skórą

2 główki kapusty

1 kg cebuli

1 kg papryki czerwonej

5-6 ząbków czosnku

6 -7 marchewek Składniki na zalewę 2 szklanki cukru

szklanka oleju

2 szklanki octu

2 łyżeczki pieprzu

4 łyżki soli

kilka ziaren ziela angielskiego

kilka liści laurowych

Wykonanie

Ogórki ze skórką poszatkować w plastry, kapustę poszatkować, cebulę pokroić w piórka, paprykę i marchew też pokroić w cienkie paski. Poszatkowane warzywa wymieszać z wygniecionym przez praskę czosnkiem i wszystko posolić 2 łyżkami soli. Odstawić na 1-2 godzin.

Pozostałe składniki wlać do garnka i wszystko zagotować ,wymieszać i ostudzić, następnie całość zalać i wymieszać. Zostawić jeszcze na pół godziny aby się przegryzło. Powkładać do słoików i pasteryzować około15 minut.

Przepis Koła Gospodyń Wiejskich z Konaszówki

Sałatka z kiszonych ogórków i papryki na zimę [PRZEPIS]

Sałatka z kiszonych ogórków i papryki na zimę. Fot. Andrzej Łukańko Przed planowanym wykonaniem sałatki kiszę ogórki w sposób następujący:

Na dno słoja (3 litry) wsypuję 3 łyżki gotowej przyprawy do kiszenia ogórków, a następnie wkładam po 1-3 liście (ilość w zależności od wielkości): czarnej porzeczki, aronii, wiśni, winogrona, chrzanu, dębu, gałązkę kopru, gałązkę lubczyku i 1 liść orzecha włoskiego.

Ściśle układam ogórki i zalewam zalewą o składzie:

1 litr wody

duża łyżka soli morskiej lub kamiennej niejodowanej

łyżka cukru Gotuję i lekko schładzam.

Po tygodniu mogę przystąpić do wykonania sałatki.

W moim przypadku kiszone ogórki cały czas mam na zapasie do dyspozycji, od końca czerwca do końca września, bo je uwielbiam. Składniki na sałatkę 2-2,5 kg ogórków kiszonych (małosolnych j.w.)

1 kg różnokolorowej papryki słodkiej

0,3 kg cebuli białej i czerwonej (łącznie)

około szklanki cukru

pieprz, słodka i ostra papryka w proszku do smaku Wykonanie

Ukiszone ogórki pokroić w plasterki około 3 mm.

Umytą paprykę pozbawić nasion oraz białych i zielonych części i pokroić w półksiężyce.

Cebulę obrać i pokroić w półksiężyce.

Wyżej wymienione składniki połączyć ze sobą, dodać cukier, pieprz oraz paprykę mieloną (z ostrą ostrożnie) wymieszać i zostawić na noc.

Rano sprawdzić kwaśność sałatki i prawdopodobnie należy ją lekko dokwasić, np. kwaskiem cytrynowym Ilość cukru i stopień ukiszenia ogórków decyduje o kwaśności.

Nakładać do umytych i wysuszonych słoików, pasteryzować około 15 minut.

Przepis Andrzeja Łukańko

