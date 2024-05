Domowy dżem truskawkowy: tradycyjny jak u babci, z białą czekoladą, jabłkami lub pomarańczą [PRZEPISY]

Lubisz truskawki? Zrób pyszny, domowy dżem. Tradycyjny domowy dżem truskawkowy jak u babci, dżem z białą czekoladą lub pomarańczą, dżem truskawkowo-jabłkowy czy truskawkowy z miętą oraz mus z truskawek – oto propozycje naszych Czytelników na wyjątkowe dżemy truskawkowe. Zobacz przepisy.

Przetwory to tradycyjny sposób na zachowanie zdrowotnych właściwości owoców i warzyw. Szczególnie jeśli przygotowujemy je osobiście, wówczas mamy pewność, że do produkcji wykorzystane zostały składniki najwyższej jakości. Zamknięte w słoiczkach witaminy mogą służyć przez cały rok.

Zobacz przepisy na pysze domowe dżemy truskawkowe. Smakują obłędnie!

Domowy dżem truskawkowy jak u babci [PRZEPIS]

Domowy dżem truskawkowy jak u babci. fot. pixabay Składniki 1 kg dojrzałych truskawek

ok. 60-70 dag cukru Wykonanie

Truskawki dokładnie umyć i osuszyć. Oderwać szypułki. Do dużego rondla (najlepiej z podwójnym dnem) dać truskawki i zasypać cukrem. Odstawić na około 2 godziny w chłodne miejsce. Następnie na wolnym ogniu gotować około godziny. W razie potrzeby zdjąć szumowiny i odlać odrobinę soku – dżem szybciej zgęstnieje. Szczelnie zamknięty garnek odstawić w zimne miejsce. Następnego dnia znów gotować dżem na wolnym ogniu około godziny – do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Do wyparzonych słoiczków nakładać gorący dżem, słoiki szczelnie zakręcić i pasteryzować w gorącej wodzie około 10 minut.

Przepis Justyny Kalemby

Dżem truskawkowo-jabłkowy Koła Gospodyń Wiejskich [PRZEPIS]

Dżem truskawkowo-jabłkowy Koła Gospodyń Wiejskich. Fot. KGW z Konaszówki Składniki: 60 dag truskawek

40 dag jabłek (obranych, bez gniazd nasiennych)

żelfix 3:1

35 dag cukru

½ łyżeczki cynamonu Wykonanie

Truskawki umyć, odszypułkować. Jabłka umyć, obrać ze skórki, wykroić gniazda nasienne, pokroić w kostkę. Owoce przełożyć do garnka, dodać żelfix, wymieszać i zagotować, wsypać cukier i cynamon, gotować ok. 1 min. Pianę zebrać łyżką cedzakową. Dżem nakładać do wyparzonych słoików. Słoiki szczelnie zamknąć pokrywkami i pozostawić do góry dnem na ok. 5 minut.

Przepis Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Konaszówki

Dżem truskawkowy z białą czekoladą [PRZEPIS]

Dżem truskawkowy z białą czekoladą. Fot. Joanna Tokarz Składniki 2 kg truskawek

70 dag cukru kryształu

2 opakowania substancji żelującej

2 tabliczki białej czekolady

Wykonanie

Truskawki wymyć i oderwać szypułki. Zgnieść np. tłuczkiem do ziemniaków. Wymieszać z substancją żelującą i postawić na małym ogniu. Mieszać aż do zagotowania. Wsypać cukier i gotować jeszcze ok. 5 minut. Po ściągnięciu garnka z ognia mieszać aż do momentu zmniejszenia się ilości piany. Można ją także ściągnąć za pomocą łyżki. Wsypać drobno posiekane białe czekolady i wymieszać do ich rozpuszczenia. Gotowy dżem przelać do wyparzonych słoiczków, zakręcić i odstawić do góry dnem na kilka godzin.

Przepis Joanny Tokarz, autorki bloga „Kuchnia w czekoladzie”

Dżem truskawkowo-pomarańczowy [PRZEPIS]

Dżem truskawkowo-pomarańczowy. Fot. Joanna Tokarz Składniki 2 kg truskawek

2 pomarańcze

55 dag cukru kryształu

15 dag drobnego cukru trzcinowego

2 opakowania np. dżemixu, konfitur-fixu lub żelfixu

płaska łyżeczka cynamonu

Wykonanie

Truskawki wymyć i pozbawić i szypułek. Zgnieść. Pomarańcze dokładnie wymyć, jedną sparzyć wrzątkiem i zetrzeć skórkę. Resztę obrać i podzielić na małe cząstki. Delikatnie zgniecione przełożyć do garnka z truskawkami wraz z sokiem, wsypać cynamon oraz substancje żelujące i postawić na ogniu. Gotować ok. 2 minut, cały czas mieszając. Następnie dodać pozostałe składniki, czyli cukier kryształ, cukier trzcinowy i skórkę pomarańczową. Gotować ok. 5 minut. Przelać do wyparzonych słoiczków, zakręcić i odstawić do góry dnem na kilka godzin. Przechowywać w zaciemnionym miejscu, po otwarciu – w lodówce.

Przepis Joanny Tokarz, autorki bloga „Kuchnia w czekoladzie”

Mus z truskawek [PRZEPIS]

Mus z truskawek. Fot. KGW z Białki Składniki 2 kg dojrzałych truskawek

35 dag cukru pudru

Wykonanie

Truskawki szybko umyć, osączyć i wsypać do rondla, zgnieść i przetrzeć przez sitko, wsypać cukier puder i podgrzać, ale nie doprowadzić do wrzenia. Gorącą masę wlewać do słoiczków lub butelek. Pasteryzować 20 minut. Mus można używać do makaronu, ryżu, deserów, koktajli mlecznych.

Przepis Koła Gospodyń z Białki

Prosty dżem truskawkowy z miętą [PRZEPIS]

Prosty dżem truskawkowy z miętą. Fot. Joanna Tokarz Składniki 2 kg truskawek

10 łodyżek mięty

2 kg cukru kryształu

2 łyżeczki kropli miętowych



Wykonanie

Truskawki umyć i pozbawić szypułek. Przełożyć do garnka i rozgnieść np. tłuczkiem do ziemniaków. Dodać gałązki mięty, krople miętowe i zasypać cukrem. Zostawić na 12 godzin.

Po upływie tego czasu ugotować na małym ogniu przez około dwie godziny. Usunąć gałązki mięty, a powstały dżem przełożyć do wyparzonych i osuszonych słoiczków. Szczelnie zamknąć.

Dla pewności można zapasteryzować dżemy w piekarniku. W tym celu wstawić słoiczki do zimnego piekarnika i ustawiamy temperaturę na 120 stopni. Po upływie 40 minut wyłączyć piekarnik, a słoiczki zostawić w nim do całkowitego wystudzenia.

Przepis Joanny Tokarz, autorki bloga „Kuchnia w czekoladzie”

