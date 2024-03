Sałatki na Wielkanoc 2024. Warstwowe sałatki, które efektownie wyglądają i wyśmienicie smakują [PRZEPISY]

Warstwowa sałatka wielkanocna z jajkami, tuńczykiem i serem [PRZEPIS]

Warstwowa sałatka śledziowa na święta [PRZEPIS]

Sałatka warstwowa z jajkami, tuńczykiem, kukurydzą, serem i ogórkami [PRZEPIS]

Sałatka warstwowa z kurczakiem, pieczarkami, przyprawą gyros, warzywami i serem [PRZEPIS]





Wykonanie

Umyć piersi kurczaka, pokroić w drobną kostkę, doprawić przyprawą gyros i usmażyć na rozgrzanej oliwie. Ziemniaki i marchew obrać i ugotować do miękkości. Odstawić do wystygnięcia. Jajka ugotować na twardo i także zostawić do wystygnięcia. Paprykę pokroić w drobną kostkę. Szczypiorek posiekać, a ser zetrzeć na tarce o grubych oczkach.

W dużej salaterce wykładać kolejno: ser starty na tarce o grubych oczkach, groszek odsączony z zalewy, majonez, jajka starte na tarce o grubych oczkach, pierś kurczaka, majonez, paprykę, ziemniaki starte na tarce, majonez i marchew utartą na tarce. Na wierzch poukładać całe pieczarki i posypać posiekanym szczypiorkiem. Gotową sałatkę odstawić na parę godzin do lodówki.

Przepis Andżeliki Knop