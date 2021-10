Salowe z Nowego Szpitala w Olkuszu otrzymają dodatek covidowy. Pracownica, która nagłośniła sprawę została wyrzucona!

Salowe ze szpitala w Olkuszu bez dodatku covidowego. Kiedy go dostaną? Nie wiadomo!

Jak się okazało wniosek o wypłatę środków posiadał błędy. Przez to NFZ nie mógł wypłacić dodatku covidowego. Nowy Szpital musiał poprawić wniosek i wysłać go ponownie do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jak informuje rzeczniczka prasowa Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, Aleksandra Kwiecień 11 października olkuski szpital przesłał poprawnie wypełnione dokumenty.

MOW NFZ przekazał szpitalowi środki na wypłatę dodatków covidowych dla pracowników niemedycznych szpitala 14 października. Do dodatku szpital wskazał 64 osoby. Wartość przekazanych środków to 378 396 złotych - informuje Aleksandra Kwiecień, rzecznik prasowy NFZ w Krakowie

Prawie tydzień później Nowy Szpital przesłał środki firmie zatrudniającej salowe. Jak informują pracownice firmy Impel wypłata dodatku covidowego została im obiecana na środę, 27 października.