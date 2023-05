Samuraje, rycerze i nie tylko, czyli średniowieczne klimaty Jarmarku Kasztelańskiego w Oświęcimiu WIDEO Jerzy Zaborski

Kolejny Jarmark Kasztelański w Oświęcimiu przeszedł do historii. Choć pogoda nie rozpieszczała, to jednak nie zabrakło chętnych do poczucia średniowiecznych klimatów, do których przeniosły mieszkańców liczne grupy rekonstrukcyjne. Sporym zainteresowaniem cieszyły się pokazy walk rycerskich i samurajów. Były też tańce średniowieczne i wiele innych atrakcji.