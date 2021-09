Sandecja jednak za burtą Pucharu Polski. Porażka w Olsztynie

Podopieczni trenera Dariusza Dudka, by nie nabijać kolejnych kilometrów spędzonych w autokarze, po niedzielnym meczu ligowym z ŁKS w Łodzi (0:1) zdecydowali się pozostać w „Mieście Włókniarzy” i we wtorek wyruszyli na północ. Celem była rehabilitacja po porażce w Fortuna 1 Lidze i poprawienie pucharowego rezultatu z poprzedniego sezonu, gdy sądeczanie odpadli w 1. rundzie.

W początkowej fazie spotkania nie brakowało niecelnych prób strzeleckich z obydwu stron. Gra była ostra, sędzia kilkukrotnie napominał zawodników żółtymi kartonikami. W końcówce pierwszej części meczu nieco przycisnęli goście z Nowego Sącza, spychając Stomil do obrony, ale nie przekładało się to na konkretne zagrożenie pod bramką miejscowych. W 43 min to jednak Patryk Mikita znalazł się w sytuacji sam na sam z Szymonem Tokarzem, ale przegrał ten pojedynek i olsztynianie zamiast gola mieli tylko rzut rożny.