Ścieżki nordic walking w woj. małopolskim. Gdzie warto się wybrać w weekend 25 - 26 maja. TOP 3 trasy

Szlaki nordic walking w woj. małopolskim

Które szlaki nordic walking w woj. małopolskim polecają mieszkańcy? Sprawdziliśmy to.

Traseo to aplikacja, w której każdy może śledzenia swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. Wspólnie z Traseo przedstawiamy Wam 3 krajobrazowe ścieżki nordic walking w woj. małopolskim. Znajdź najciekawszą dla siebie.

Nim wyruszysz, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 25 maja w woj. małopolskim ma być od 13°C do 24°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 0% do 27%. W niedzielę 26 maja w woj. małopolskim ma być od 14°C do 26°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 0% do 45%.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Zakopane City

Początek trasy: Zakopane

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 12,37 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 136 m

Suma podejść: 226 m

Suma zejść: 186 m

Remik poleca tę trasę na marsz