Biały miś w Zakopanem kibicuje biało-czerwonym

Regiel górny Restauracji Gwarno przy Placu pod Gubałówką wypełnił się niemal do ostatniego miejsca. Wszystko za sprawą oficjalne strefy kibica i meczu Polska - Holandia.

W restauracji pojawiło się wiele akcentów piłkarskich, a także duży ekran na którym wyświetlany był mecz. - Przed nami największa piłkarska impreza w Europie i aż miesiąc drużynowych zmagań. Takie emocje warto przeżywać razem, dlatego wszystkie mecze już od pierwszego gwizdka transmitowane będą w oficjalnej zakopiańskiej strefie kibica w Gwarno pod Gubałówką. Zapraszamy do restauracji wszystkich miłośników piłki nożnej, wspólnie kibicujmy naszym zawodnikom - zachęca Maciej Szczygieł z zarządu PKL HoReCa.

Sala zapełniła się gadżetami kibiców polskiej drużyny. Mecze przybyli do Restauracji Gwarno mogli oglądać na ekranie o szerokości 3 metrów.

Kolejne zmagania Biało-Czerwonych już 16 czerwca (Polska vs Holandia godz. 15:00), 21 czerwca (Polska vs Austria godz. 18:00) i 25 czerwca (Polska vs Francja godz. 18:00).