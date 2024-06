Słynny youtuber wyruszył na wędrówkę z Krakowa. "Znalazłem NAJPIĘKNIEJSZE miejsce w POLSCE!". Michu zachwycony Ojcowskim Parkiem Narodowym

Szlak Orlich Gniazd. Z Krakowa do Częstochowy

Szlak Orlich Gniazd wiedzie z Krakowa do Częstochowy. Znakowana na czerwono trasa zawdzięcza swoją malowniczość Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, no i oczywiście "orlim gniazdom", czyli zamkom i warowniom, znajdującym się m.in. w Ojcowie, Pieskowej Skale, Rabsztynie, Ogrodzieńcu, Bobolicach czy Olsztynie pod Częstochową.

Szlak zaczyna się na krakowskim osiedlu Krowodrza Górka. No i to stąd, w majowy wczesny poranek, wyruszył na samotną wędrówkę "Michu". Bez samochodu, bez jakiejś motoryzacyjnej historii, które stanowią kontent Miłośników Czterech Kółek. Swoje turystyczne przygody prezentuje na innym kanale w YouTube - nazwanym po prostu Michał Jesionowski. No i tam wleciał właśnie film z pierwszego dnia wyprawy Szlakiem Orlich Gniazd.