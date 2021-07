Sezon z dzikami w Krakowie wciąż trwa. Powstaną dwie kolejne pułapki na te zwierzęta [ZDJĘCIA]

Odłownia na dziki to metalowa klatka, uzbrojona w czujniki ruchu i z zamknięciem sterowanym za pomocą aplikacji w telefonie. W środku, by przyciągnąć zwierzęta, wysypuje się nęcącą karmę. Pierwszą taką krakowską pułapkę - w ramach pilotażowego działania - skonstruowało, postawiło, a następnie też ulepszało Centrum Hodowlane z Tomaszowic, które pełni obowiązki całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. dzikich zwierząt w Krakowie - na zlecenie magistratu pomaga rannym lub gdzieś uwięzionym zwierzętom.

Na Ruczaju już w pierwszych dniach od uruchomienia pułapki złapała się w nią rodzina pięciu dzików. Ostatnio z kolei odłownia trafiła w rejon ul. Obozowej i tam złapało się w nią ok. 20 dzików. Jak informuje urząd miasta, w ostatnią niedzielę (4 lipca) wieczorem zostały tam odłowione trzy dorosłe lochy wraz z młodymi. Tymczasem z wielu innych lokalizacji w Krakowie płyną apele mieszkańców, by przyjechać do nich z pułapką. W czerwcu np. systematycznymi, wieczornymi i nocnymi wizytami dzików między blokami żyło duże osiedle Widok w Bronowicach Małych.