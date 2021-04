Skalniaki do ogrodu. Które rośliny najlepiej posadzić na skalniaku, aby pięknie rosły? Najlepsze propozycje [GALERIA] 23.04.21

Góralki szykują się na wesela. Tak się noszą obecnie góralki na ślubach. Kompletny strój kosztuje nawet 4,5 tys. zł 23.04.2021

Po Wielkanocy zawsze rozpoczynał się ruch w branży weselnej. W 2021 roku roku sytuacja jest nie pewna. W związku z pandemią takie imprezy są zabronione. Mimo to Podhalu ruszyła machina przygotowań. Każda szanująca się góralka ma już zamówiony strój ślubny. Taka impreza to prawdziwa rewia mody. Nie wypada więc pokazać się w byle czym, a już na pewno w czymś z zeszłego sezonu. Co jest teraz na topie w góralskiej modzie ślubnej?