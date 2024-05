Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Pełne listy kandydatów na europosłów w okręgu wyborczym numer 10. Oni startują w Małopolsce

Już w czerwcu eurowybory

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce odbędą się 9 czerwca tego roku. Prawo do głosowania będą mieć wszyscy, którzy najpoźniej w dniu wyborów ukończyli 18 rok, życia i nie zostali pozbawieni tego prawa. Do lokalu wyborczego – obwodowej komisji wyborczej w miejscu stałego zamieszkania, należy zabrać ze sobą dokument potwierdzający naszą tożsamość, czyli dowód osobisty lub paszport. Inaczej nie zostanie nam wydana karta do głosowania. Głosowanie potrwa od godz. 7 do 21.

W 2024 roku w Polsce zostanie wybranych 53 posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego. Nasz kraj został podzielony na 13 okręgów wyborczych.

Okręgi wyborcze do Parlamentu Europejskiego w Polsce: