Tunel wzdłuż ul. Opolskiej do naprawy. Drogowcy będą usuwali usterki nocą. Będą utrudnienia dla kierowców

W związku z pracami gwarancyjnymi, w najbliższym czasie (najprawdopodobniej dwie najbliższe noce) pojawią się zwężenia w tunelu drogowym w ciągu ul. Opolskiej. Celem prac jest usunięcie drobnych usterek, które pojawiły się w ciągu pierwszego roku użytkowania konstrukcji. Urzędnicy nie podają jednak, o jakie usterki chodzi.

Tunel pozostanie przejezdny

Nie minął jeszcze rok od całkowitego oddania tunelu do użytku, a w obiekcie pojawiły się już pierwsze usterki. W celu zminimalizowania utrudnień dla użytkowników ruchu, prace poprawkowe w tunelu prowadzone będą wyłącznie w porze nocnej ( w godz. od 22.00 do 5.00). W trakcie ich realizacji ruch może być zwężony do jednego pasa w każdą ze stron. Tunel pozostanie przejezdny.

Tunel na gwarancji

Urzędnicy podkreślają, że prace prowadzone będą na gwarancji i ich celem jest usunięcie drobnych usterek, które pojawiły się w ciągu pierwszego roku użytkowania konstrukcji. Przypomnijmy, że tunel drogowy w ciągu ul. Opolskiej to jeden z elementów budowy linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej. Z obu nitek kierowcy mogą korzystać od 22 maja 2023 r.

Jeden z siedmiu obiektów

Długość konstrukcji tunelu to ok. 100 m, a włącznie z najazdami - ok. 414 m. Tunel ma ok. 23 m szerokości. Jeśli chodzi o ciężar dopuszczonych pojazdów wynosi on 50 ton.

Warto wiedzieć, że tunel drogowy wzdłuż ul. Opolskiej to jeden z siedmiu obiektów inżynierskich, zrealizowanych w ramach budowy linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej. Jego celem podstawowym jest oddzielnie ruchu tranzytowego na linii wschód – zachód od układu drogowo-torowego na kierunku północ – południe. Wszystko po to, aby usprawnić i przyspieszyć przejazd komunikacji zbiorowej. Dzięki „schowaniu” ruchu samochodowego pod ziemię, tramwaje jadące na północ sprawnie przecinaj ruchliwą arterię.

