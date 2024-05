Koniec buntu w małopolskim PiS? Będzie kolejne podejście do wyboru Łukasza Kmity na marszałka województwa

- Klub Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku liczy 21 radnych, mamy większość, ale tak jak to czasem w rodzinie pojawiają się dyskusje, komentarze, bo trudno powiedzieć, że spory. Jesteśmy jednak po bardzo dobrych rozmowach. Trwają jeszcze nasze wewnętrzne ustalenia, dogrywanie szczegółów, aby tak ułożyć kształt zarządu województwa, by odpowiadał potrzebom geograficznym, wszystkim działaniom, które były podejmowane wcześniej, trosce o Małopolan. Brakuje jeszcze kropki nad "i", ale długopis jest w ręku, zostanie więc postawiona. Myślę, że na przełomie maja i czerwca będziemy chcieli zaproponować rozwiązanie polegające na zgłoszeniu kandydatury na marszałka Małopolski. Jest w tej kwestii zgoda - mówi poseł Łukasz Kmita, od niedawna przewodniczący struktur PiS w Małopolsce, a w przeszłości wojewoda małopolski.

- Można powiedzieć, że jest u nas świetna atmosfera. Myślę więc, że pohukiwania Platformy Obywatelskiej, mówiące o tym, że to Platforma przejmie władzę w województwie się nie ziszczą. To Prawo i Sprawiedliwość ma w Małopolsce mandat do tego, by dalej realizować swoją politykę zrównoważonego rozwoju - dodaje Łukasz Kmita.