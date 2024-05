Bunt w PiS. Wybiorą marszałka, czy stracą władzę w Małopolsce? "Sytuacja między patem a matem"

- Założenia są takie, że ma iść to w kierunku uzyskania porozumienia, mobilizacji i przegłosowania kandydatury Łukasza Kmity za drugim podejściem. Teoretycznie mogłoby dojść do zgłoszenia innego kandydata spośród radnych PiS, ale bez zgody z centrali nikt się na to zapewne nie zdecyduje. I to jednak mogłoby nie przynieść efektu, bowiem są rozbieżności między dwiema frakcjami, co pokazało poprzednie głosowanie. Można nawet powiedzieć, że sytuacja jest między patem a matem. Nie można nawet wykluczyć i tego, że kandydatura Łukasza Kmity ponownie nie przejdzie, swojego kandydata zgłosi opozycja i zdobędzie większość. Teraz to już wszystko jest możliwe - komentuje jeden z radnych PiS w Sejmiku.