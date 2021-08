Skomponuj portret z owoców, warzyw i przedmiotów martwych. Warsztaty plastyczne w Galerii ASP Bronowice

- Cykl kreatywnych zajęć „Natura w sztuce” to wspólna inicjatywa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Galerii Bronowice oraz Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Efektem warsztatów są oryginalne prace powstałe przy wykorzystaniu rozmaitych metod i technik artystycznych oraz materiałów i artykułów plastycznych – opowiada Sabina Tkacz z agencji Open Media, zajmującej się promocją cyklu.

Jak przy użyciu rozkwitających kwiatów odwzorować ludzkie twarze? Czy da się stworzyć czyjąś podobiznę z dojrzałych owoców i zbóż? Taką próbę podejmą uczestnicy warsztatów „Nature is my homeland. Natura to mój dom” w Galerii ASP Bronowice. Prowadzący zajęcia doradzą, jak za pomocą kolażu wykonać portrety i autoportrety nawiązujące do prac włoskiego malarza Giuseppe Arcimboldo.

Powstałe z wycinanek obrazy ukażą nie tylko bogactwo fauny i flory, ale także różnice pomiędzy historycznym oraz współczesnym ujęciem natury w sztuce. Twarze i ciała zostaną skomponowane z rozmaitych elementów otaczającego nas świata: sękatych pni drzew, wiązek zbóż, liści, kwiatów, warzyw, owoców, zwierząt czy nieożywionych przedmiotów.