Śmierdzący owad wciska się do domów i mieszkań. To wtyk amerykański. Zobacz, jak wygląda! [18.10.2021] Marcin Banasik

Duży, brązowo-czarny owad z długimi odnóżami pojawia się na balkonach i wciska do domów. Poznać go można m.in. po nieprzyjemnych zapachu. Wtyka amerykańskiego jeszcze do niedawna trudno było w Polsce spotkać. Kilka lat temu zadomowił się on w naszym kraju – zaobserwować można go również w Małopolsce, zwłaszcza jesienią, gdy chowa się w domach, by przetrwać nadchodzącą zimę. Czy wtyk amerykański jest niebezpieczny i jak wygląda?