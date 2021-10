Smog w Małopolsce i Krakowie. Codzienny raport o stanie powietrza 28.10.2021 Piotr Rąpalski

No to się zaczęło. Najgorsze powietrze mamy w rejonie Brzeszcz, Oświęcimia - tam mapa świeci się nawet na fioletowo co oznacza wielokrotne przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczenia powietrza. W Wadowicach i Kalwarii Zebrzydowskiej niewiele lepiej. W Krakowie jest dusi nas smog - kolory czerwony i żółty. W całej Małopolsce nie jest dobrze , świeci się na żółto co również oznacza przekroczenia norm. Zielono w Zakopanem i Nowym Sączu.