Studenckie Centrum Konstrukcyjne AGH rozpoczyna działalność. Nowy obiekt pozwoli studentom realizować innowacyjne projekty Aleksandra Łabędź

W Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oddano do użytku Studenckie Centrum Konstrukcyjne. Nowy obiekt na mapie kampusu będzie służył przede wszystkim studentom, którzy mogą w Centrum realizować innowacyjne przedsięwzięcia od fazy projektowej do budowy prototypów. Tokarki, frezarka, spawarki, drukarki, piece do obróbki cieplnej to tylko część specjalistycznego wyposażenia, z którego na co dzień będą mogli korzystać studenci AGH. Park technologiczny Studenckiego Centrum Konstrukcyjnego wyposażony jest w sprzęt o łącznej wartości blisko 1,5 mln zł.