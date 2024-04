Nowe centrum badawcze w Krakowie. Otwarcie Laboratorium Ultraprecyzyjnych Pomiarów Współrzędnościowych Politechniki Krakowskiej Aleksandra Łabędź PAP

Uroczystość otwarcia Laboratorium Ultraprecyzyjnych Pomiarów Współrzędnościowych Politechniki Krakowskiej miała miejsce w czwartek 25 kwietnia. Ośrodek, współfinansowany ze środków unijnych, dysponuje unikatową aparaturą umożliwiającą wykonywanie najdokładniejszych pomiarów w skalach od nano- do wielkogabarytowych. Takie pomiary są kluczem do rozwijania najbardziej zaawansowanych technologii we wszystkich gałęziach przemysłu. Potrzeba ich wszędzie tam, gdzie od precyzji urządzeń i ich elementów zależy bezpieczeństwo ludzi, niezawodność maszyn i procesów produkcyjnych, jakość i cena produktów i usług. Dzięki nowej infrastrukturze badawczej Kraków i polscy naukowcy dołączają do grona globalnych liderów metrologii współrzędnościowej.