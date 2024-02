Sos berneński to dzieło przypadku. W Szwecji jest popularniejszy od pizzy! [CIEKAWOSTKI]

Gęsty, kremowy i aromatyczny sos berneński daje duże pole do eksperymentów, bowiem można go łączyć z wieloma składnikami.

Gęsty, kremowy i aromatyczny. Sos berneński, bo i nim mowa, podbił serca Szwedów i gości na co dzień we wszystkich domach. Powstaje na bazie jajek, octu winnego i masła. Jednak główną rolę odgrywają zioła, a w szczególności estragon… Co jeszcze w sobie kryje? Poznajcie wszystkie tajemnice sosu berneńskiego.

Kulinarna mapa Europy jest zróżnicowana. To efekt kulturowych przyzwyczajeń, które migrują z kraju do kraju i podbijają kolejne regiony. Jednak każde państwo ma swoją top listę, która czasem jest przewidywalna, a czasem zaskakuje – dokładnie tak, jak ma to miejsce w Szwecji. Bo tak oto: Francuzi zajadają się zupą cebulową i bagietkami

Włosi smakują w makaronach

w Austrii króluje niezastąpiony sznycel...

a w Szwecji… sos berneński Do tego skandynawskiego zakątka Europy przybył z Francji i zadomowił się tak dobrze, że jest przysmakiem w niemalże każdym domu.

Sos berneński: szwedzki top z kraju winnic

Wszystko ma swoją historię i sos berneński również może się takową pochwalić – jego powstanie było efektem czystego przypadku, bowiem w jednej z restauracji w rejonie paryskim szef kuchni dał ponieść się eksperymentom, których wynikiem był kremowy, gęsty sos. Był to rok 1837, a nazwa „sos berneński” to hołd w stronę Króla Henryka IV, wcześniej noszącego tytuł księcia Bearn. Nie wiadomo w jaki sposób sos wyemigrował do Skandynawii, ale dzisiaj wiemy jedno: jest tam królem!

Jeden sos, wielka rewolucja

Od chwili pojawienia się w Szwecji, piął się na listach kulinarnych przysmaków i doczekał się momentu, w którym swoją popularnością przebił tak znane i lubiane klasyki europejskiej kuchni jak pizzę i sos boloński! Dodawany do różnych potraw zmienia ich oblicze i ubarwia swoim smakiem smażone i pieczone mięsa, zapiekanki, warzywa lub stanowi dodatek do frytek.

– Gęsty, kremowy i aromatyczny sos daje duże pole do eksperymentów, bowiem można go łączyć z wieloma składnikami, co sprawia, że danie zyskuje zupełnie nowe oblicze – mówi Jonas Mårtensson, szef kuchni restauracji MAX Premium Burgers, a także były kucharz w Szwedzkim Domu Królewskim.

Czas na Polskę – sos berneński klasyczny czy z lekkim twistem?

Sos berneński w Polsce nie jest jeszcze tak popularnym dodatkiem jak w Szwecji. Jednak co do zasady jesteśmy otwarci na nowe smaki i eksperymenty kulinarne, zatem może i w kraju nad Wisłą ten niepozorny dodatek jest w stanie zrobić równie zawrotną karierę?

Sos berneński powstaje na bazie jajek, octu winnego i masła. Jednak główną rolę odgrywają zioła, a w szczególności estragon.

- Kolejnym kluczowym elementem jest oczywiście jakość dobranych składników i tutaj należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby były one świeże i skomponowane w odpowiedni sposób. Dodatek chili to ciekawy twist, który podkreśla smak dań – dodaje Jonas. Niepozorny sos berneński, który pojawił się w Szwecji jeszcze w ubiegłym wieku, podbił serca i uplasował się tak wysoko na liście kulinarnych hitów, że teraz wielu Szwedów nie wyobraża sobie bez niego posiłku. Jaką karierę zrobi w Polsce?

