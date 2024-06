Specjalna akcja na Dzień Ojca w Wadowicach. Tatusiu, naucz się jak uratować dziecko. Bezpłatne szkolenie z pierwszej pomocy pediatrycznej Małgorzata Gleń

Szpital w Wadowicach zaprasza na szkolenie ojców Pawel Relikowski / Gazeta Wroclawska Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Na Dzień Ojca szpital w Wadowicach organizuje szkolenie, z tego, co każdy tata powinien potrafić przede wszystkim - jak uratować życie dziecku. "Chcielibyśmy z Wami uczcić ten dzień, więc serdecznie zapraszamy tatusiów na bezpłatne szkolenie z pierwszej pomocy pediatrycznej!. To doskonała okazja, aby w męskim gronie nauczyć się podstaw tego, jak udzielać pierwszej pomocy dzieciom" - zachęcają do zapisów pracownicy szpitala. Szkolenie odbędzie się w budynku pogotowia ratunkowego 24 czerwca.