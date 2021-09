Spisz. Śmiertelny wypadek motocyklisty. Zderzył się z samochodem osobowym

Do wypadku doszło ok. godz. 16. Jak informuje policja, do zderzenia doszło w momencie, gdy motocyklista wyprzedzał. Zderzył się wtedy z osobowym samochodem. Na miejscu wypadku szybko pojawiła się karetka pogotowia, a także straż pożarna. Podjęto reanimację 48-letniego motocyklisty. Na miejsce wezwany został także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mimo tego nie udało się uratować kierowcy jednośladu.

Na miejscu działa policja i prokurator. Droga przez Trybsz jest zablokowana.

Przed godziną 18 doszło do wypadku motocyklisty także w Zakopanem - na ul. Szkolnej. Na miejscu pracują już służby ratunkowe. Na razie nie wiadomo jaki jest stan kierowcy motoru.