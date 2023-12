Sporty zimowe. Za Weroniką i Klaudią starty w Pucharze Świata i Europy

Ciekawostką jest fakt, że Weronika Kaleta występy w PŚ łączy z nauką i życiem w Stanach Zjednoczonych. Gdy zagadnęliśmy biegaczkę o to czy decyzja sprzed kilku lat o wyjeździe do USA była dobrym wyborem odpowiedziała, że nie żałuje tej odważnej decyzji.

A jak zaczęła się amerykańska przygoda Weorniki? Jak przekazał portal Onet.pl, jeszcze pod koniec sierpnia 2020 roku postanowiła skorzystać z zaproszenia jednej z trenerek i przenieść się na studia do Stanów Zjednoczonych, a konkretnie do Colorado. Historia jest o tyle niesamowita, że trenerka z University of Colorado Buffs sama w młodości otrzymała taką szansę, a Weronikę przekonała do wyjazdu za pomocą... Instagrama. Kaleta skorzystała z tego, że tamtejszy uniwersytet poszukiwał studentów międzynarodowych i oferował dwa pełne stypendia na okres czterech lat.