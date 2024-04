Sprawą groźnych odpadów w Olkuszu zajęły się służby wojewody. Na razie nie doszło do skażenia gruntu i rzek. Zobacz zdjęcia

Niebezpieczne odpady w Olkuszu. Na razie nie doszło do skażenia gruntu i rzek

Przy Alei Tysiąclecia w Olkuszu zalega kilkaset beczek z niebezpiecznymi dla zdrowia i życia odpadami. Uszkodzenia wątroby, nerek, serca i centralnego układu nerwowego to jedynie niektóre ze skutków,…

W sprawę włączył się Wojewoda Małopolski Krzysztof Jan Klęczar. W piątek, 19 kwietnia służby wojewody poinformowały, że przeprowadzone podczas wizji terenowej działania wykazały, że pojemniki, w których magazynowane są odpady rzeczywiście uległy rozszczelnieniom. Nie stwierdzono jednak, aby wycieki przedostały się poza teren hali lub do płynącej w pobliżu Baby. Co więcej – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Państwowa Straż Pożarna cyklicznie przeprowadza wizje terenowe.

Jak podkreśliły służby wojewody na razie obowiązek usunięcia odpadów ciąży na burmistrzu Olkusza i to on będzie otrzymywał wszelkie nowe informacje w sprawie. Ewentualne usunięcie odpadów przez gminę może jednak nie być takie proste. Olkusza nie stać na usunięcie nielegalnie zgromadzonych odpadów. Zdaniem urzędników koszt ich wywozu może wynosić od 40 do 50 milionów złotych.