Groźna bomba ekologiczna na terenie Olkusza. Setki tysiąclitrowych beczek zalegają tuż przy terenach mieszkalnych i rzece. Zobacz zdjęcia

Groźna bomba ekologiczna na terenie Olkusza. Powraca ogromna afera z 2019 roku

- Mówimy tutaj o kilkuset tysiąclitrowych pojemnikach oraz beczkach. Przez cały czas część z nich ulegała rozszczelnieniu a zawartość przedostawała się do gleby i wód gruntowych oraz powietrza. Skala zatrucia nie jest jeszcze znana. Nie wiadomo również, które z niebezpiecznych substancji dostały się do gleby a które wdychamy każdego dnia od pięciu lat – zaznaczył Sebastian Woyno.

Warto dodać, że w pobliżu hali z niebezpiecznymi odpadami znajdują się nie tylko zabudowania mieszkalne, ale także rzeki Baba i Witeradówka. Ponadto znajdujące się tam beczki nie są w żaden sposób zabezpieczone.

Część pojemników składowanych w Olkuszu uległa już rozszczelnieniu Sebastian Woyno

Z opublikowanych przez Sebastiana Woyno dokumentów jasno wynika, że silne lub długotrwałe narażenie na działanie znajdujących się tam związków może doprowadzić do uszkodzeń wątroby, nerek, serca i centralnego układu nerwowego. Mają one także właściwości rakotwórcze. Bezpośrednie objawy, które mogą pojawić się tuż po ekspozycji to natomiast: podrażnienie oczu i dróg oddechowych, bóle i zawroty głowy, zaburzenia widzenia, zaburzenia pamięci, reakcje alergiczne skóry, duszność, zmęczenie, nudności i wymioty.

Groźna bomba ekologiczna na terenie Olkusza Sebastian Woyno

O całej sprawie pan Sebastian poinformował Małopolski Urząd Wojewódzki, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Parlamentarny Zespół do spraw Małopolski. Dodatkowo Poseł na Sejm RP Dorota Marek zwróciła się do P.O Wojewódzkiej Inspektor Ochrony Środowiska o przeanalizowanie sprawy i podjęcie działań zmierzających do jak najszybszego usunięcia odpadów.