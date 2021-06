Sprzeczne przyszłości. W NCK trwa wystawa główna Międzynarodowego Triennale Grafiki

Sprzeczne przyszłości to hasło-teza, które zachęca do refleksji nad aktualnym stanem rzeczywistości. Przyszłość czyli sztandarowy termin artystów Wielkiej Awangardy będący dla nich przede wszystkim synonimem optymizmu i nadziei na lepsze jutro, w ostatnich latach stał się określeniem, które ewokuje niepokój, a czasem wręcz lęk przed tym, co ma nastąpić.

W pracach wybranych na Wystawę Główną graficy i graficzki rejestrują ulotne chwile (Iku Hidaka) i opisują niszczejące obszary (Vanessa Hall-Patch, Colin Lyons), dzielą się bolesnymi doświadczeniami (Gábor Koós) i zwracają uwagę na istotę relacji człowieka z naturą (Edward Bateman, Lihie Gendler-Talmor, Michalina Wawrzyczek-Klasik, Hanna Oinonen), podejmują temat nieprzepracowanych traum (Justyna Sokołowska, Jolanta Rejs, Werner Schaarmann, Nikola Radosavljević) i ukazują możliwe konfiguracje związane z trans-humanizmem (Grzegorz Frydryk, Paulina Łabuz-Tarara), wreszcie uczulają na ambiwalentne działanie słów (Zuzanna Dyrda) i walczą o odzyskanie własnej intymnej przestrzeni (Magdalena Hlawacz, Piotr Szurek).